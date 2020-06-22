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В Курской области отстранили заподозренного в госизмене подполковника МВД

Дмитрий Борзенков
Дмитрий Борзенков (Фото: ОМВД РФ по Золотухинскому району)

Подполковника полиции из Курской области Дмитрия Борзенкова, которого подозревают в государственной измене и работе на Службу безопасности Украины (СБУ), отстранили от должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

В полиции уточнили, что в отношении Борзенкова назначена служебная проверка. «По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отмечается в сообщении.

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Ранее Борзенкова задержали сотрудники ФСБ, как считает следствие, он собирал и передавал Украине секретные сведения по заданию СБУ. Против подполковника возбудили уголовное дело по ст. 275 (государственная измена).

Борзенков занимает пост временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

Теги: Курская область, МВД, госизмена, ФСБ, новости
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