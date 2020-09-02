В Казани завели дело после видео со стрельбой в отделении полиции

В Казани возбудили уголовное дело после появления в соцсетях видео, на котором мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в отделении полиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Татарстана. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

Видео: Naiel/youtube

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором был заснят мужчина в полицейской форме, стреляющий в коридоре. На видео также слышны звуки выстрелов.

Инцидент произошел в отделе полиции № 3 «Зареченский» в Казани. МВД Татарстана начало проверку, в ней участвуют инспекция по личному составу МВД республики и оперативно-розыскная часть собственной безопасности министерства.

«По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту», — говорится в сообщении МВД.