В ЦИК сообщили о тестировании автоматической проверки подписных листов

Антон Лопатин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Центризбирком заявил о новой разработке, которая позволит проверять подлинность подписных листов. О ней сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин в официальном Telegram-канале ЦИК России.

«ЦИК России сейчас тестирует программно-аппаратный комплекс, который будет проверять подписные листы в автоматическом режиме», — заявил Лопатин.

Сейчас проверка подписных листов, как говорится в методическом пособии ЦИК России, осуществляется проверяющими вручную, «путем последовательного изучения всех содержащихся в них сведений».

В июле председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре пройдет в течение трех дней. Основным днем голосования будет 13 сентября, а 11 и 12 сентября будет проходить досрочное голосование.