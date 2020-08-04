Власти Москвы исключили связь слитой в даркнет базы с онлайн-голосованием

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База личных данных граждан, которая была выставлена на продажу в даркнете, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на электронное голосование в Москве по поправкам к Конституции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

«ДИТ Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношение к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование», — сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что с начала текущего года утечек данных из информационных систем московского правительства не было. Они защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и имеют аттестат соответствия требованиям безопасности информации.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что на одном из форумов даркнета появилось предложение о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка данных стоит в $1 оптом и $1,5 в розницу.