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Поправки в Конституцию ,  
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Власти Москвы исключили связь слитой в даркнет базы с онлайн-голосованием

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

База личных данных граждан, которая была выставлена на продажу в даркнете, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на электронное голосование в Москве по поправкам к Конституции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

«ДИТ Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношение к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование», — сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что с начала текущего года утечек данных из информационных систем московского правительства не было. Они защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и имеют аттестат соответствия требованиям безопасности информации.

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее «Коммерсантъ» писал, что на одном из форумов даркнета появилось предложение о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка данных стоит в $1 оптом и $1,5 в розницу.

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Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух говорил, что на продажу выставлены недействительные данные.

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать онлайн. Согласно результатам, внесение изменений поддержали 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 21,27%.
 

Теги: база данных, голосование, утечка данных, новости
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