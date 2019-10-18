Отец Цоя назвал полной чушью новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Максимович Цой прокомментировал выводы нового расследования гибели музыканта в 1990 году.

«Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная», — сообщил РБК Роберт Максимович Цой.

Накануне издание «Фонтанка» обнародовала результаты расследования, проведенного экспертами петербургского Института безопасности дорожного движения. В журналистском расследовании принимал также участие муниципалитет Тукумского края Латвии, где в августе 1990 года произошла трагедия.

Расследование показало, что обустройство участка трассы Слока — Талси, где случилась авария, не соответствовало требованиям ГОСТа. В частности, у дороги отсутствовали предупредительные знаки об опасном повороте, сужении проезжей части и ограничении скорости, утверждается в расследовании.

Виктор Цой погиб в автомобильной аварии 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Автомобиль музыканта выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.