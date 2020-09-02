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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии

Фото: Михаил Фролов / Global Look Press
Фото: Михаил Фролов / Global Look Press

Трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в мордовском селе Кемля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Мордовии.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме Ичалковского района республики поступило в 01:20. Загорелась одна из квартир.

«В ходе тушения сотрудниками МЧС были внутри найдены три погибших ребенка. Год рождения их устанавливается», — отметили в МЧС.

Возгорание удалось локализовать еще ночью. Примерная площадь пожара составила 60 кв. м.

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей
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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее в Махачкале при пожаре в пятиэтажке погибли пять человек. В Следственном комитете уточняли, что среди жертв были несовершеннолетние: девушка 16–17 лет, девочка 7–8 лет и мальчик 4–5 лет. По данным МЧС, из дома эвакуировали 17 человек.

Теги: пожар, Мордовия, МЧС, смерть ребенка, новости
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