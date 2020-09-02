Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии

Фото: Михаил Фролов / Global Look Press

Трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в мордовском селе Кемля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Мордовии.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме Ичалковского района республики поступило в 01:20. Загорелась одна из квартир.

«В ходе тушения сотрудниками МЧС были внутри найдены три погибших ребенка. Год рождения их устанавливается», — отметили в МЧС.

Возгорание удалось локализовать еще ночью. Примерная площадь пожара составила 60 кв. м.