Общество , 02 сен, 08:40
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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии
Трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в мордовском селе Кемля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Мордовии.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме Ичалковского района республики поступило в 01:20. Загорелась одна из квартир.
«В ходе тушения сотрудниками МЧС были внутри найдены три погибших ребенка. Год рождения их устанавливается», — отметили в МЧС.
Возгорание удалось локализовать еще ночью. Примерная площадь пожара составила 60 кв. м.