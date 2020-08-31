Общество , 31 авг, 07:56
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В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей
Мать и двое детей в возрасте пяти и десяти лет погибли при пожаре в поселке Сандакчес Туруханского района Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Пожар в жилом доме произошел утром 30 августа. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По поручению прокуратуры Красноярского края прокуратура Туруханского района проводит проверку.
30 августа произошел взрыв газа в многоквартирном доме в селе Пензенской области. В результате пострадал хозяин квартиры. Из дома эвакуировали 20 человек.