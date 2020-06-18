Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 17 июн, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 17 июн, 14:56
Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде Общество, 05:47 Синоптик предупредил о холодных аномалиях в нескольких регионах России Общество, 05:31 Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы Общество, 05:28 В центре Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 05:15 Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности Политика, 04:59 СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде Политика, 04:56 В Twitter появилась функция голосовых сообщений Технологии и медиа, 04:33 NASA назвало возможный источник бензола на МКС Технологии и медиа, 04:11 Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае Политика, 03:50 Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России Политика, 03:11 Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений Технологии и медиа, 02:53 Лавров заявил о крахе концепции суверенитета Косово Политика, 02:25 Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием Политика, 02:05 К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании Политика, 01:56
Политика ,  
0 

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

Генассамблея ООН избрала непостоянными членами Совета Безопасности ООН Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию. Одно место еще свободно: две африканские страны не смогли набрать нужное количество баллов, и будет повторное голосование
Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press
Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.

Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.

Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.

Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Эмманюэль Макрон

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.

Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совете Безопасности Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и Южно-Африканскую Республику. Из других непостоянных членов на второй год в составе Совбеза останутся Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тунис и Эстония.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Совет Безопасности ООН
Материалы по теме
Более 950 сотрудников ООН заразились COVID-19
Общество
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Политика
Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter