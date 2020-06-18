Генассамблея ООН избрала непостоянными членами Совета Безопасности ООН Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию. Одно место еще свободно: две африканские страны не смогли набрать нужное количество баллов, и будет повторное голосование

Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.

Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.

Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.

Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.