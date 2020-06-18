Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.
Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.
Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.
Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.