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Политика ,  
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Мадуро сообщил об «одобрении» его убийства Трампом

По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, глава США Дональд Трамп одобрил его убийство, из-за чего идет поиск снайперов. Об этом сообщил сам Мадуро в своем выступлении, которое транслировалось в Twitter, передает Telemundo 49.

«Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю. Они пытаются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня», — сказал президент.

Он отметил, что это решение принял Трамп, у которого нет этических норм. Помимо этого, Мудро считает, что он был жертвой самой грубой агрессии потому, что правительство США предложило $15 млн за его «голову».

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Фото: Marco Bello / Reuters
В марте 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Награда за данные о Мадуро и его соратников была объявлена из-за обвинений, касающиеся торговли наркотиками.

В 2016 году суд в США признал виновными в торговле наркотиков членов семьи президента страны. А годом ранее американские власти начали расследование по делу об организации наркотрафика против председателя парламента Венесуэлы Дьосдадо Кабельо и нескольких других высокопоставленных чиновников.
 

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, Дональд Трамп
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