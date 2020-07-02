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Суд в Лондоне отказал режиму Мадуро в доступе к золоту на $1 млрд

Отказ вернуть властям Венесуэлы депонированное в Банке Англии золото суд объяснил тем, что Лондон не признает Николаса Мадуро законным президентом
Золото GOLD $1 786,4 -0,34%
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Центрального банка Венесуэлы (BCV, Banco Central de Venezuela), который требовал от Банка Англии вернуть ему ранее размещенное в британских хранилищах золото стоимостью около $1 млрд, сообщает Reuters.

Свое решение судья Найджел Тир объяснил необходимостью придерживаться так называемой доктрины одного голоса в связи с тем, что власти Великобритании еще в начале 2019 года отказались считать Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, признав в качестве временного главы Боливарианской республики Хуана Гуаидо.

«Суд и исполнительная власть должны говорить одним голосом. Не может быть сразу двух президентов Венесуэлы», — сказал Тир.

BCV уже назвал решение британского суда «абсурдным и беспрецедентным», пообещав немедленно подать на него апелляцию. В сообщении BCV, опубликованном на его странице в сети Twitter, говорится, что британский суд пытается «лишить венесуэльский народ золота, столь необходимого для того, чтобы противостоять пандемии COVID-19».

Reuters отмечает, что если апелляция BCV будет подана в ускоренном порядке, то она может быть рассмотрена в Апелляционном суде в ближайшие несколько недель. Затем дело может быть передано для вынесения окончательного решения в Верховный суд Великобритании.

В свою очередь, представители Гуаидо, добивающиеся передачи хранящегося в Британии золотого запаса Венесуэлы в его распоряжение, заявили, что этот вопрос должен быть рассмотрен в ходе другого процесса.

Гуаидо попросил Мэй и Банк Англии не возвращать Мадуро золото Венесуэлы
Политика
Хуан Гуаидо

Об отказе Банка Англии на заявку правительства президента Николаса Мадуро, которое попросило вернуть в страну находящиеся там золотые слитки на сумму $1,2 млрд, Bloomberg сообщил в январе 2019 года. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозглашенный тогда парламентом временным президентом страны и признанный в этом качестве рядом государств, призвал тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать режиму Николаса Мадуро депонированное в Банке Англии золото.

По словам Гуаидо, продав хранящееся в Банке Англии золото, «нелегитимный и клептократический» режим Мадуро сможет использовать вырученные средства для репрессий и издевательств над венесуэльским народом или просто украсть их.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Лондон, золото
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