Общество , 01 сен, 16:44
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Дептранс предупредил о проезде поездов станции «Строгино» без остановки
В столичном метрополитене поезда на Арбатско-Покровской линии по направлению из центра следуют без остановки на станции «Строгино». Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Строгино» Арбатско-Покровской линии без остановки, при следовании в сторону станции «Пятницкое шоссе», — отмечается в сообщении.
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