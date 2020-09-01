Дептранс предупредил о проезде поездов станции «Строгино» без остановки

Фото: АГН «Москва»

В столичном метрополитене поезда на Арбатско-Покровской линии по направлению из центра следуют без остановки на станции «Строгино». Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Строгино» Арбатско-Покровской линии без остановки, при следовании в сторону станции «Пятницкое шоссе», — отмечается в сообщении.

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