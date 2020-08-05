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Патрушев увидел в антироссийской пропаганде повторение приемов Геббельса

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в повторении приемов рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его мнению, технологии современной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют приемы нацистской пропаганды. «Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы», — сказал Патрушев.

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Запад, призывая к объединению против «общих врагов», в том числе России, создает условия «для появления идей национально-государственного превосходства», считает секретарь Совбеза. В частности, это можно увидеть в странах Прибалтики, где власти подавляют инакомыслие и ведут «беззастенчивую пропаганду», все это создает «питательную среду» для беспрепятственного существования неонацистских движений. «Активно навязывается мысль, что эти группировки могут встать на пути надуманному «потенциальному российскому вторжению», — добавил он.

В мае секретарь Совбеза заявил, что Запад пытается принизить роль России в мире, используя «ложь о войне». По его словам, западные элиты добиваются пересмотра результатов Нюрнбергского процесса, желая изменить политическую карту мира. А попытки противостоять этому называют притеснением свободы слова, отметил он.

Теги: Николай Патрушев, Запад, пропаганда
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