Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиваться правды о Второй мировой войне, чтобы «никто не посмел марать память» о тех, кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией. Об этом он сказал на встрече с членами Общественной палаты, передает «РИА Новости».

По словам главы государства, на Западе «все прекрасно знают», что именно фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз, и кто «добивал фашистскую гадину в ее логове», и кто взял Берлин.

«Знают, конечно. Но в учебниках не пишут», — сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, добавив, что в СМИ также продвигают другую идею.

Российский лидер привел учебники Японии в качестве примера. «Что, не известно, кто (нанес) ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Известно. Но в учебниках Японии что пишут? Союзники», — указал он.