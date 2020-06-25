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Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиваться правды о Второй мировой войне, чтобы «никто не посмел марать память» о тех, кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией. Об этом он сказал на встрече с членами Общественной палаты, передает «РИА Новости».

По словам главы государства, на Западе «все прекрасно знают», что именно фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз, и кто «добивал фашистскую гадину в ее логове», и кто взял Берлин.

«Знают, конечно. Но в учебниках не пишут», — сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, добавив, что в СМИ также продвигают другую идею.

Путин назвал причины Второй мировой войны
Политика
Владимир Путин

Российский лидер привел учебники Японии в качестве примера. «Что, не известно, кто (нанес) ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Известно. Но в учебниках Японии что пишут? Союзники», — указал он.

Путин отметил, что у них не было ядерного оружия — оно было только у США. По его мнению, западные коллеги «шаг за шагом вымывают то, что не нравится». Западные страны, полагает глава государства, не хотят «выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира», вместо этого они стремятся выстроить отношения «в своих собственных интересах».

«Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне, для того чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства», — добавил российский лидер.

Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне
Политика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Путин в своей статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», опубликованной в журнале The National Interest в середине июня, назвал среди причин Второй мировой «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс». Ответственность за развязывание войны он возложил на все ведущие мировые государства.

Теги: Владимир Путин, Вторая мировая война
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