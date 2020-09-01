Суд в Красноярске утвердил помещение школьницы в диспансер из-за подписки

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Красноярский краевой суд удовлетворил иск о помещении 14-летней школьницы в психоневрологический диспансер из-за подписки в социальной сети «ВКонтакте» на группу, посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Об этом РБК рассказала пресс-служба суда.

«На закрытом выездном заседании судья удовлетворил иск о помещении в недобровольном порядке для обследования в связи с поведением, которое представляет непосредственную опасность для себя и окружающих», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что пока непонятно, как долго девушка будет оставаться в психоневрологическом диспансере.

Ранее о том, что в квартиру девушки пришли с обыском, рассказала сестра школьницы Дария Глинская. По ее словам, 24 августа сотрудники регионального управления ФСБ пришли в квартиру в масках и бронежилетах, «показали какую-то бумажку, якобы разрешение на обыск», сорвали плакаты со стен в комнате сестры Глинской, конфисковали ее телефон и ноутбук матери. После обыска мать школьницы подписала согласие на госпитализацию дочери для обследования, и девушку отвезли в Красноярский психоневрологический диспансер (ПНД) № 1.

Стрельба в американской школе «Колумбайн» произошла в 1999 году. Два ученика старших классов принесли в учебное заведение стрелковое оружие и самодельную взрывчатку. В результате стрельбы погибли 12 учащихся и один преподаватель, ранены были 23 человека. Нападавшие покончили с собой.