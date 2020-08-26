Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на сестру девушки Дарию Глинскую.

Она рассказала, что к ним домой с обыском пришли сотрудники регионального управления ФСБ. По данным издания, там было десять человек в масках, бронежилетах и с оружием.

Глинская сообщила изданию, что зашедшие мужчины «показали какую-то бумажку, якобы разрешение на обыск». В ходе следственных мероприятий силовики сорвали плакаты со стен в комнате сестры Глинской, забрали ее телефон и ноутбук матери.

Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что причиной обыска стала подписка сестры Глинской на группа в социальной сети про Колумбайн. Силовики добавили, что родители не воспитывают своего ребенка и посоветовали «бить дочь ремнем», пересказывает девушка. После обыска мать школьницы подписала согласие на госпитализацию дочери для обследования, и девушку отвезли в красноярский психоневрологический диспансер (ПНД) № 1.

В ПНД № 1 отказались предоставлять РБК какую-либо информацию по данному факту.