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Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на сестру девушки Дарию Глинскую.

Она рассказала, что к ним домой с обыском пришли сотрудники регионального управления ФСБ. По данным издания, там было десять человек в масках, бронежилетах и с оружием.

Глинская сообщила изданию, что зашедшие мужчины «показали какую-то бумажку, якобы разрешение на обыск». В ходе следственных мероприятий силовики сорвали плакаты со стен в комнате сестры Глинской, забрали ее телефон и ноутбук матери.

Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что причиной обыска стала подписка сестры Глинской на группа в социальной сети про Колумбайн. Силовики добавили, что родители не воспитывают своего ребенка и посоветовали «бить дочь ремнем», пересказывает девушка. После обыска мать школьницы подписала согласие на госпитализацию дочери для обследования, и девушку отвезли в красноярский психоневрологический диспансер (ПНД) № 1.

В ПНД № 1 отказались предоставлять РБК какую-либо информацию по данному факту.

При этом, как сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на мать девочки, силовики не оставили копию протокола обыска, на руках у женщины нет и документа о том, что ее дочь находится в ПНД.

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Директор медучреждения сообщил семье девушки, ссылаясь на ФСБ, что она останется в диспансере до 1 сентября, рассказала женщина «Сибирь.Реалии». «Я звонила в ФСБ, и вот тогда мне уже сказали, что ее не выпустят до 1 сентября — из соображений безопасности», — уточнила она. Издание отмечает, что родителей не пускают в диспансер к дочери из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

В 1999 году два ученика старших классов школы «Колумбайн» (округ Джефферсон штата Колорадо в США) принесли в учебное заведение стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства. Они открыли стрельбу, в результате которой погибли 12 учащихся и один преподаватель, ранены были 23 человека. Сами нападавшие застрелились. Трагедия получила широкий общественный резонанс.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая предложила обратить внимание на «колумбайн-сообщества» в социальных сетях.

До этого в октябре 2018 года в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и расстрелял людей из ружья. В результате погибли 22 человека, включая самого Рослякова.

Теги: Психдиспансер, Красноярск, ФСБ, обыски, стрельба в школе, новости
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