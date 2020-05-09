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В Совфеде и Госдуме ответили на пост Белого дома о странах-победителях

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Пост Белого дома в Instagram, где победителями нацизма названы только Великобритания и США, является элементом внутренней борьбы в администрации американского президента, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит RT.

«Налицо попытка бюрократов, сидящих в администрации, подправить президента Трампа», — сказал Косачев. Он пояснил, что в последних заявлениях американского лидера и во время его телефонных переговоров с Владимиром Путиным Трамп уважительно оценивал роль СССР в победе над фашизмом.

«Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией», — объяснил сенатор. Он также допустил, что игнорирование СССР в борьбе с гитлеровской Германией может быть попыткой успокоить антироссийски настроенных европейских политиков.

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал пост Белого дома «директивой, спущенной из Вашингтона», целью которой, по его мнению, является привлечь симпатии населения европейских стран к США и вызвать отторжение от России.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что заявления Белого дома оскорбляют не только советский и российский народы, но и жителей Канады, Франции, Польши и всех других стран, которые внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.

8 мая в официальном Instagram-аккаунте Белого дома был опубликован пост с видеозаписью памятных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны, в которых принял участие Дональд Трамп с супругой.

В комментарии под постом говорилось «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит».

Теги: Вторая мировая война, США, Россия
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