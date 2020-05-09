В Совфеде и Госдуме ответили на пост Белого дома о странах-победителях

Константин Косачев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Пост Белого дома в Instagram, где победителями нацизма названы только Великобритания и США, является элементом внутренней борьбы в администрации американского президента, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит RT.

«Налицо попытка бюрократов, сидящих в администрации, подправить президента Трампа», — сказал Косачев. Он пояснил, что в последних заявлениях американского лидера и во время его телефонных переговоров с Владимиром Путиным Трамп уважительно оценивал роль СССР в победе над фашизмом.

«Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией», — объяснил сенатор. Он также допустил, что игнорирование СССР в борьбе с гитлеровской Германией может быть попыткой успокоить антироссийски настроенных европейских политиков.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал пост Белого дома «директивой, спущенной из Вашингтона», целью которой, по его мнению, является привлечь симпатии населения европейских стран к США и вызвать отторжение от России.