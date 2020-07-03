Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

Сообщение в соцсетях Белого дома о победе США и Великобритании адресовано британским союзникам и не ставило целью перечислить всех победителей, объяснил американский посол. Его критиковали российские парламентарии и дипломаты

Джон Салливан (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Посол США в России Джон Салливан потрясен реакцией на сообщение в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram, опубликованном 8 мая. В нем говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацистами, другие союзники при этом не упоминались.

«Я помню, когда это событие произошло, и помню, как был потрясен реакцией на него. Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам», — сказал Салливан в интервью телеканалу РБК.

Посол напомнил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до того — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке. Это сообщение, по словам Салливана, не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии.

«Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран», — обратил внимание посол. Он отметил, что, без сомнения, нет ни одной другой страны, которая бы пострадала в той же мере, что и Советский Союз от действий нацистской Германии.