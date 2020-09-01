Пандемия коронавируса , 01 сен, 10:47
0
В Москве за сутки выявили еще 641 зараженного коронавирусом
За минувшие сутки в столице зарегистрировали 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По России за сутки выявили 4729 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране превысило 1 млн человек. Более 17 тыс. зараженных умерли, свыше 815 тыс. человек вылечились.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Материал дополняется