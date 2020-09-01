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В Москве за сутки выявили еще 641 зараженного коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По России за сутки выявили 4729 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране превысило 1 млн человек. Более 17 тыс. зараженных умерли, свыше 815 тыс. человек вылечились.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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