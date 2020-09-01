В Крыму коронавирусом с начала пандемии заразились почти 270 медиков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За все время распространения коронавируса в Крыму инфекцию выявили у 269 сотрудников медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Из них 196 человек уже выздоровели после заражения, а остальные проходят курс лечения. Умерших среди медработников нет, уточнил Аксенов.

По его словам, в основном случаи заражения медиков в Крыму выявлялись во время обследования сотрудников больниц.

Директор Республиканского центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко 24 августа сообщал, что число зараженных медиков в регионе не превышает 40. Вместе с тем спустя два дня в крымском минздраве сообщили «РИА Новости Крым» о 214 заболевших сотрудниках медицинских организаций.

Аксенов в своих соцсетях также подчеркнул, что ситуация в регионе является контролируемой, несмотря на рост числа новых случаев за последнее время. Он добавил, что рост количества зараженных за последние две недели на полуострове связан с увеличением охвата населения Крыма тестированием. И, по его словам, вспышкой заболеваемости увеличение этого показателя назвать нельзя.