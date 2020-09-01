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В Крыму коронавирусом с начала пандемии заразились почти 270 медиков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За все время распространения коронавируса в Крыму инфекцию выявили у 269 сотрудников медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Из них 196 человек уже выздоровели после заражения, а остальные проходят курс лечения. Умерших среди медработников нет, уточнил Аксенов.

По его словам, в основном случаи заражения медиков в Крыму выявлялись во время обследования сотрудников больниц.

Директор Республиканского центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко 24 августа сообщал, что число зараженных медиков в регионе не превышает 40. Вместе с тем спустя два дня в крымском минздраве сообщили «РИА Новости Крым» о 214 заболевших сотрудниках медицинских организаций.

Аксенов в своих соцсетях также подчеркнул, что ситуация в регионе является контролируемой, несмотря на рост числа новых случаев за последнее время. Он добавил, что рост количества зараженных за последние две недели на полуострове связан с увеличением охвата населения Крыма тестированием. И, по его словам, вспышкой заболеваемости увеличение этого показателя назвать нельзя.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил глава Крыма.

Аксенов пояснил, что одно из направлений работы — это обследование людей, проходящих плановую госпитализацию, а также сотрудников больниц для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в трудовые коллективы. Помимо этого, в приоритете, по его словам, обследование участников массовых мероприятий, работников сферы культуры, сотрудников различных ведомств, госслужащих, прибывших из-за границы и других групп.

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Глава республики отметил, что наибольшее суточное количество заразившихся (29 августа было выявлено 84 инфицированных) было связано с заражением более 20 человек в одном учреждении.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Крыму выявлено 2 453 заразившихся коронавирусом, из них 31 человек умер.

Теги: Крым, коронавирус, медработники, медики, Сергей Аксенов
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