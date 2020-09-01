Неизвестные ограбили ювелирный магазин на севере Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин, полиция ищет злоумышленников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Как отметили в ведомстве, ограбление произошло около 20:00 мск 31 августа в магазине на первом этаже торгового комплекса по адресу: 4-й Верхний переулок, д.19. По данным картографического сервиса Google, там находится торговый центр «Парнас».

В полицию обратился сотрудник охраны торгового комплекса, который рассказал, что три человека в медицинских масках вошли в ювелирный магазин, разбили молотками витрину и украли товар.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что трое злоумышленников похитили 23 планшета с различной продукцией из желтого металла. Сумма ущерба устанавливается.