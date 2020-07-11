Появилось видео вооруженного ограбления банка в Петербурге

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РЕН ТВ опубликовал запись с камер наблюдения в банке Санкт-Петербурга, из которого вооруженный мужчина похитил примерно 4 млн руб.

На записи видно, как грабитель в капюшоне и медицинской маске угрожает пистолетом и стреляет в воздух. Он заставляет сотрудницу отделения положить в его рюкзак деньги, после чего уходит. Во время ограбления в помещении находилась клиентка, также попавшая на видео, женщина не пострадала.

Злоумышленник ограбил отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов в Кировском районе, инцидент пришел примерно в 16:40 мск. Представитель банка уточнял РБК, что пострадавших нет.