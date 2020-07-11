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Появилось видео вооруженного ограбления банка в Петербурге

Фото: boykodmitriy2019 / VK
Фото: boykodmitriy2019 / VK

РЕН ТВ опубликовал запись с камер наблюдения в банке Санкт-Петербурга, из которого вооруженный мужчина похитил примерно 4 млн руб.

На записи видно, как грабитель в капюшоне и медицинской маске угрожает пистолетом и стреляет в воздух. Он заставляет сотрудницу отделения положить в его рюкзак деньги, после чего уходит. Во время ограбления в помещении находилась клиентка, также попавшая на видео, женщина не пострадала.

В Петербурге вооруженный мужчина ограбил банк на 4 млн руб.
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Фото: Никита Попов / РБК

Злоумышленник ограбил отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов в Кировском районе, инцидент пришел примерно в 16:40 мск. Представитель банка уточнял РБК, что пострадавших нет.

Ранее в Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении отделения банка «Открытие». Преступление произошло в сентябре, злоумышленник похитил примерно 1,2 млн рублей.

Теги: банк, Санкт-Петербург, ограбление
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