Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

Черногория допустила ошибку, поддержав санкции Запада против России. Об этом «РИА Новости» заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Это ошибочное решение привело к экономическим потерям, указал он. Кривокапич напомнил, что страна экспортировала вино, кроме того, туристы из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также из России были основными гостями Черногории.

«Мы — малое государство, и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого не хотели», — отметил оппозиционный лидер.

Он привел сербскую пословицу: «известно, кто косит, а кто воду носит». «Поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции [против] Российской Федерации», — сказал Кривокапич.

Ранее лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» заявил о смене власти в стране, после того как Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте по итогам выборов.