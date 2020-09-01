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Политика ,  
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Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

Черногория допустила ошибку, поддержав санкции Запада против России. Об этом «РИА Новости» заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Это ошибочное решение привело к экономическим потерям, указал он. Кривокапич напомнил, что страна экспортировала вино, кроме того, туристы из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также из России были основными гостями Черногории.

«Мы — малое государство, и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого не хотели», — отметил оппозиционный лидер.

Он привел сербскую пословицу: «известно, кто косит, а кто воду носит». «Поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции [против] Российской Федерации», — сказал Кривокапич.

Ранее лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» заявил о смене власти в стране, после того как Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте по итогам выборов.

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24 августа шесть европейских стран поддержали решение о продлении санкций против России по Крыму. Это Черногория и Албания — кандидаты на вступление в Евросоюз, государства — члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия. Эти государства не раз поддерживали продление введенных в 2014 году из-за присоединения Крыма ограничений в отношении России.

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В июне ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма, до 23 июня 2021 года. В частности, речь идет о запрете на импорт товаров из Крыма в страны Евросоюза, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции.

Теги: Черногория, санкции против России
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