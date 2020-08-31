Лидер черногорской оппозиции заявил о победе на выборах

В Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте. Об этом заявил ТАСС лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

«Режим совершенно точно пал, вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет», — сказал он.

Политик отметил, что его блок готов сотрудничать и создать коалицию с остальными оппозиционными движениями «Мир — наша нация» и «Черное на белое». «В настоящий момент мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа», — пояснил Кривокапич.

Он добавил, что не намерен сотрудничать с президентом. Крипатович выразил надежду, что после выборов реакция народа будет такой, что «господин Джуканович, возможно, подаст в отставку».

Как передает «РИА Новости» о поражении сторонников президента на выборах также заявил со ссылкой на первые результаты голосования один из лидеров оппозиционной коалиции Милан Кнежевич. Он указал, что грядущая смена власти является главной победой жителей Черногории, которая покончит с «32 годами тоталитаризма».