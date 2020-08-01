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Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской

Два самолета столкнулись в воздухе в американском штате Аляска. В результате погибли семь человек. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.

Столкновение одномоторных самолетов DHC-2 Beaver и Piper PA-12 произошло возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай. Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он находился один в одним из самолетов. Во втором летели шесть человек - местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.

Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии
Общество
Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Шесть человек погибли на месте крушения, еще один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Большая часть обломков упала рядом с шоссе, оно было временно перекрыто.

26 июля самолет Piper PA-32 упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта. На борту находились шесть человек. В результате крушения пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, не исключили в Федеральной авиационной администрации США.

Теги: США, Аляска, крушение самолета
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