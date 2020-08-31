ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля

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Всемирная организация здравоохранения поддержала открытие стран после карантина, но призвала продолжить соблюдать меры предосторожности для предотвращения катастрофы. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. В то же время, ни одна страна не может сделать вид, что пандемия закончилась. Реальность такова, что коронавирус легко распространяется», — отметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что чем лучше страны держат под контролем ситуацию с коронавирусом, тем больше ограничительных мер они могут снимать и открываться. «Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — добавил глава ВОЗ.

По его словам, государства, сообщества и люди должны предпринять как минимум четыре шага перед возвращением к нормальной жизни: предотвратить передачу коронавируса среди групп людей, защитить наиболее уязвимые для вируса группы, вносить вклад в обеспечение безопасности общества и принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших.

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