Выпускники принявшего сына Лукашенко лицея потребовали честных выборов

Фото: Белорусский государственный университет / Vk

Выпускники лицея Белорусского государственного университета (БГУ)

написали открытое обращение с требованием повести честные выборы в стране. Петиция размещена на созданном для нее сайте.

«Выпускники лицея всех поколений сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти», — говорится в документе.

Авторы обращения предлагают гражданам страны сделать все от них зависящее, чтобы финал выборов прошел честно, права избирателей и всех претендентов на пост президента не нарушались, а подсчет голосов велся справедливо и прозрачно избирательными комиссиями всех уровней. В случае нарушений авторы инициативы просят обращаться в ЦИК, к правозащитникам и наблюдателям.

В обращении указано, что администрация лицея не участвовала в данной инициативе. Также подписавшиеся предлагают выпускникам других учебных заведений страны создать собственные обращения с аналогичными требованиями.

Обращение подписали более 1 тыс. человек.