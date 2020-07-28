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Выпускники принявшего сына Лукашенко лицея потребовали честных выборов

Фото: Белорусский государственный университет / Vk
Фото: Белорусский государственный университет / Vk

Выпускники лицея Белорусского государственного университета (БГУ)
написали открытое обращение с требованием повести честные выборы в стране. Петиция размещена на созданном для нее сайте.

«Выпускники лицея всех поколений сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти», — говорится в документе.

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Авторы обращения предлагают гражданам страны сделать все от них зависящее, чтобы финал выборов прошел честно, права избирателей и всех претендентов на пост президента не нарушались, а подсчет голосов велся справедливо и прозрачно избирательными комиссиями всех уровней. В случае нарушений авторы инициативы просят обращаться в ЦИК, к правозащитникам и наблюдателям.

В обращении указано, что администрация лицея не участвовала в данной инициативе. Также подписавшиеся предлагают выпускникам других учебных заведений страны создать собственные обращения с аналогичными требованиями.

Обращение подписали более 1 тыс. человек.

В начале июня издание TUT.BY со ссылкой на источники сообщило, что сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поступил в лицей БГУ в 10-й класс. Также, по данным издания, сейчас обучение в лицее проходит внучка президента Анастасия Лукашенко. Кроме того, среди поступивших на гуманитарный профиль числится ее сестра Дарья Лукашенко, отмечал информационный ресурс.

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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

ЦИК республики не стал регистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало в качестве кандидатов на пост главы государства. В июне Бабарико, считавшийся основным противником Лукашенко на выборах, был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. После отказа Центризбиркома в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах страны начались массовые протесты.

17 июля избирательные штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников выборов — Тихановской, Бабарико и Цепкало — объявили об объединении усилий. Они призвали поддержать на выборах Тихановскую.

Теги: выборы, Республика Беларусь, Александр Лукашенко
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