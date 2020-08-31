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Экс-президент Индии Пранаб Мукерджи умер в возрасте 84 лет

Пранаб Мукерджи
Пранаб Мукерджи (Фото: Ajay Aggarwal / Hindustan Times / imago-images.de / Global Look Press)

На 85-м году жизни умер бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи. Об этом сообщил в Twitter действующий президент страны Рам Натх Ковинд.

«С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть — это конец эпохи», — говорится в сообщении президента.

По данным индийского издания Rediff.com, экс-президент умер в армейском госпитале в Нью-Дели с положительным результатом на коронавирус. С начала августа Мукерджи находился в коме после операции на головном мозге, отмечает издание.

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По случаю смерти бывшего президента правительство Индии объявило семидневный траур в стране.

Пранаб Кумар Мукерджи был президентом Индии с 2012 по 2017 годы. Всего за время своей карьеры Мукерджи занимал посты министра финансов, обороны и иностранных дел Индии.

Теги: Индия, коронавирус
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