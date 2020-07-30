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Умер бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй

На Тайване на 98-м году жизни скончался бывший президент страны Ли Дэнхуэй. Он был первым главой Тайваня, которого жители острова избрали на прямых выборах
Ли Дэнхуэй
Ли Дэнхуэй (Фото: Chiang Ying-ying / AP)

Первый президент Тайваня Ли Дэнхуэй умер в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на врачей сообщило Центральное информационное агентство страны.

В больницу Ли Дэнхуэй попал 8 февраля, после того как начал задыхаться у себя дома. У него обнаружили инфильтрацию легких — состояние, при котором в них появляется участок увеличенной плотности и объема, в котором имеются обычно не свойственные для этой ткани клеточные элементы, например гнойная жидкость.

Причиной смерти бывшего президента стали септический шок и полиорганная недостаточность.

Тайвань, также известный как Китайская Республика, — частично признанное государство. Де-юре он является китайской провинцией с особым статусом, что запрещает другим странам иметь дипломатические отношения с Тайванем без ведома Китая.

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Руководить Тайванем Ли Дэнхуэй стал в 1988 году, после смерти сына Чан Кайши Цзян Цзинго он был избран на пост президента депутатами Национальной ассамблей. Благодаря проведенным Ли Дэнхуэем реформам на Тайване были введены прямые выборы президента, и в 1996 году он стал первым всенародно избранным президентом и правил страной до 2000 года.

После окончания президентского срока, летом 2001 года, Ли Дэнхуэй создал новую партию — Тайваньский союз солидарности, которая выступает за независимость острова.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Тайвань
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