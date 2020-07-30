Умер бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй
Первый президент Тайваня Ли Дэнхуэй умер в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на врачей сообщило Центральное информационное агентство страны.
В больницу Ли Дэнхуэй попал 8 февраля, после того как начал задыхаться у себя дома. У него обнаружили инфильтрацию легких — состояние, при котором в них появляется участок увеличенной плотности и объема, в котором имеются обычно не свойственные для этой ткани клеточные элементы, например гнойная жидкость.
Причиной смерти бывшего президента стали септический шок и полиорганная недостаточность.
Тайвань, также известный как Китайская Республика, — частично признанное государство. Де-юре он является китайской провинцией с особым статусом, что запрещает другим странам иметь дипломатические отношения с Тайванем без ведома Китая.