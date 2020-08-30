Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

Первые пять дней в начале сентября в европейской части России будут аномально теплыми. Температура будет выше климатической нормы на 2 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Замечательная погода прогнозируется. Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно», — сказал синоптик.

Он добавил, что, начиная со среды, существенно увеличится давление и установится антициклональный режим, а это значит, осадков не прогнозируется.

При этом Вильфанд отметил, что такое теплое начало сентября покажется жителям ряда регионов европейской части России, в частности, москвичам, прохладным после экстремально жаркого последнего дня лета.