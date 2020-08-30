Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября Общество, 02:43 Певцов сообщил о своем самочувствии после госпитализации в Коммунарку Общество, 02:32 Трамп объяснил отмену брифингов по вмешательству в выборы утечками Политика, 02:14 Семь человек пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкесии Общество, 02:06 Явка на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,6% Политика, 01:40 СМИ сообщили об отказе Месси тренироваться с «Барселоной» Спорт, 01:10 Фигуристку Загитову зачислили на факультет журналистики РАНХиГС Спорт, 00:49 Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин Общество, 00:31 СМИ сообщили о падении ракет вблизи «зеленой зоны» Багдада Политика, 29 авг, 23:47 МИД Финляндии предложил провести в Белоруссии новые выборы президента Политика, 29 авг, 23:23 За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом Общество, 29 авг, 23:07 СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам Политика, 29 авг, 23:00 СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине Общество, 29 авг, 22:33 В Берлине протестующие скандировали «Путин!» Общество, 29 авг, 22:16
Общество ,  
0 

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

Первые пять дней в начале сентября в европейской части России будут аномально теплыми. Температура будет выше климатической нормы на 2 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Замечательная погода прогнозируется. Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно», — сказал синоптик.

Он добавил, что, начиная со среды, существенно увеличится давление и установится антициклональный режим, а это значит, осадков не прогнозируется.

Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России
Общество

При этом Вильфанд отметил, что такое теплое начало сентября покажется жителям ряда регионов европейской части России, в частности, москвичам, прохладным после экстремально жаркого последнего дня лета.

«Понедельник будет экстремально жарким. Температура будет выше значений самых теплых климатически дней, это 1 июля и 31 августа», — пояснил метеоролог.

Он добавил, что на юге области, температура, возможно, поднимется до 31 градуса. По словам Вильфанда, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Как ранее сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, на 1 сентября в Москве и Московской области воздух прогреется до 23–25 градусов тепла. Также синоптик спрогнозировал переменную облачность без существенных осадков. 

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода
Материалы по теме
Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве
Общество
Синоптики пообещали «вполне летнюю» погоду на неделе в Москве
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении летней погоды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter