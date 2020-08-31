Президент Азербайджана наградил главу ЛУКОЙЛа орденом «Дружба»
Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев наградил президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова орденом «Дружба» («Достлуг»). Распоряжение опубликовано на сайте президента Азербайджана.
«За особые заслуги в развитии взаимосвязей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Вагита Юсифовича Алекперова орденом «Достлуг», говорится на сайте главы государства.
Помимо этого Алиев поздравил Алекперова с 70-летним юбилеем. «Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту ЛУКОЙЛ сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире», — написал он.
Орден «Дружба» был создан по указу президента Азербайджана в 2007 году. Его первым обладателем стал писатель Чингиз Айтматов. Также орденом награждались ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и бывший президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
У Алекперова также имеется ряд российских орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученный в 2014 году после сочинской Олимпиады.