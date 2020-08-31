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Президент Азербайджана наградил главу ЛУКОЙЛа орденом «Дружба»

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Вагит Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев наградил президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова орденом «Дружба» («Достлуг»). Распоряжение опубликовано на сайте президента Азербайджана.

«За особые заслуги в развитии взаимосвязей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Вагита Юсифовича Алекперова орденом «Достлуг», говорится на сайте главы государства.

Помимо этого Алиев поздравил Алекперова с 70-летним юбилеем. «Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту ЛУКОЙЛ сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире», — написал он.

Орден «Дружба» был создан по указу президента Азербайджана в 2007 году. Его первым обладателем стал писатель Чингиз Айтматов. Также орденом награждались ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и бывший президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

У Алекперова также имеется ряд российских орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученный в 2014 году после сочинской Олимпиады.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

Вагит Алекперов с 1993 года является президентом и совладельцем нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Весной журнал Forbes оценил состояние Алекперова в $15,2 млрд.

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Теги: Ильхам Алиев, Вагит Алекперов, орден
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