Президент Азербайджана наградил главу ЛУКОЙЛа орденом «Дружба»

Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев наградил президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова орденом «Дружба» («Достлуг»). Распоряжение опубликовано на сайте президента Азербайджана.

«За особые заслуги в развитии взаимосвязей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Вагита Юсифовича Алекперова орденом «Достлуг», говорится на сайте главы государства.

Помимо этого Алиев поздравил Алекперова с 70-летним юбилеем. «Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту ЛУКОЙЛ сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире», — написал он.

Орден «Дружба» был создан по указу президента Азербайджана в 2007 году. Его первым обладателем стал писатель Чингиз Айтматов. Также орденом награждались ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и бывший президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

У Алекперова также имеется ряд российских орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученный в 2014 году после сочинской Олимпиады.