Политика , 31 авг, 13:58
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Песков фразой «на зло бабушке» описал отказ украинских школ от русского
В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести обучение во всех русскоязычных школах на украинский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши», — сказал пресс-секретарь президента.
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