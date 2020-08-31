Песков фразой «на зло бабушке» описал отказ украинских школ от русского

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести обучение во всех русскоязычных школах на украинский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши», — сказал пресс-секретарь президента.

Материал дополняется