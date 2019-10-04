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Украина решила перевести все русскоязычные школы на национальный язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине переведут на использование украинского языка. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, русскоязычных школ на Украине мало, но они еще есть. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

«Собственно и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык — на родном языке», — сказала Новосад.

На вопрос ведущего о том, в какой форме организуют такую возможность, она ответила, что в случае с русским языком речь идет об отдельном предмете, также школьники смогут взять отдельные факультативы.

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На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Теперь все государственные органы или общественные организации должны использовать только украинский. Для контроля за его применением планировалось создать «языковую комиссию». «Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности», — писала тогда «Украинская правда».

Теги: Украина, школы, украинский язык
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