Минобороны Индии сообщило о столкновении с военными КНР на границе

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Китайские войска осуществляли «провокационные перемещения» с целью изменить статус-кво в районе границы с Индией, но индийские военные помешали этим действиям. Об этом говорится в сообщении Минобороны Индии, размещенном на сайте пресс-службы правительства.

«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные перемещения с целью изменения статус-кво», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что индийские войска предотвратили деятельность китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо и сорвали намерения КНР в одностороннем порядке изменить ситуацию на границе.

Также в военном ведомстве сообщили, что для обсуждения проблемы на индийской заставе в районе Чушул-Молдо состоится встреча на уровне командиров бригад.