Минобороны Индии сообщило о столкновении с военными КНР на границе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 14:12
РБК Pro: чем опасны маркетинговые отчеты. Опыт главы Harley-Davidson Pro, 15:03 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:59 Власти Москвы назвали интервал между прививками от гриппа и COVID-19 Общество, 14:51 В Росприроднадзоре допустили закрытие мусорного полигона «Ядрово» Общество, 14:49 В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19 Общество, 14:45 Женщины инвестируют эффективнее мужчин. Они ставят на Tesla и техсектор Инвестиции, 14:44 Роспотребнадзор назвал группу с самым стойким иммунитетом к COVID-19 Общество, 14:42 Власти ФРГ осудили протесты против ограничений из-за COVID-19 Политика, 14:40 В Минске из машин милиции выложили поздравление Лукашенко с днем рождения Политика, 14:35 Водителей лишили последней льготы. Выделенки закрыли, но не для всех Авто, 14:29 Партии президента Черногории не удастся в одиночку сформировать кабинет Политика, 14:27 Российский клуб впервые за 23 года сыграет в еврокубках в Грузии Спорт, 14:25 Ефремов в суде озвучил свое последнее желание Общество, 14:24 Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 14:23
Политика ,  
0 

Минобороны Индии сообщило о столкновении с военными КНР на границе

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Китайские войска осуществляли «провокационные перемещения» с целью изменить статус-кво в районе границы с Индией, но индийские военные помешали этим действиям. Об этом говорится в сообщении Минобороны Индии, размещенном на сайте пресс-службы правительства.

«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные перемещения с целью изменения статус-кво», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что индийские войска предотвратили деятельность китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо и сорвали намерения КНР в одностороннем порядке изменить ситуацию на границе.

Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400
Политика
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Также в военном ведомстве сообщили, что для обсуждения проблемы на индийской заставе в районе Чушул-Молдо состоится встреча на уровне командиров бригад.

Это не первый подобный инцидент на границе Индии и Китая. В середине июня в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.

В 1962 году после пограничной войны между Индией и Китаем была утверждена демаркационная Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км. Она является фактической границей двух стран, однако общепризнанной границы в этом районе нет. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Индия, Китай, столкновение
Материалы по теме
Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400
Политика
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter