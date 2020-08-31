В России провели более 36,6 млн тестов на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели свыше 36,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с COVID-19 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране сделали 269 тыс. тестов на COVID-19. Как отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас под медицинским наблюдением остаются 211 940 человек.

По данным на 30 августа, в России с начала эпидемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 990, 3 тыс. человек. За это время выздоровели свыше 804,3 тыс. заболевших, скончались 7 093. За сутки в стране выявили 4980 новых случаев инфицирования.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве. С начала пандемии в столице коронавирусом заразились 261,7 тыс. человек. Прирост заболеваемости в городе остается примерно на одном уровне с начала июля, ежедневно в Москве фиксируют от 500 до 700 новых случаев.