Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последний день лета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море Бизнес, 11:58 Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора Политика, 11:54 Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре Общество, 11:53 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 11:48 Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса Общество, 11:40 Всех учителей Москвы проверили на коронавирус Общество, 11:37 Дистанционное образование: почему детей нужно учить понимать Партнерский материал, 11:35 Без отчета: владельцам иностранных компаний станет проще платить налоги Pro, 11:30 Покушение на убийство и лучшие сериалы: дайджест трендов общества № 13 Социальная экономика, 11:30  Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны» Спорт, 11:27 Почему hitech-медицина стимулирует образование в области ядерной физики Партнерский материал, 11:27 МИД Турции сообщил об уехавшей в Москву для обсуждения Ливии делегации Политика, 11:18 Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко Политика, 11:16 «Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2» Бизнес, 11:10
Общество ,  
0 

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последний день лета

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Жара до 30 градусов ожидается в Москве 31 августа, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, плюс 28–30 градусов в столице, до 31 по области. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст., немного ниже нормы», — сказал Синенков.

По его словам, жаркая погода в столице обусловливается циклоном, центр которого располагается над Балтикой. «В наши широты ненадолго заглянет воздух, который сформировался над Средиземноморьем», — добавил синоптик.

При этом он отметил, что уже завтра температура воздуха понизится до 20–22 градусов.

Синоптики пообещали теплое 1 сентября без дождей в Москве и Подмосковье
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что начало сентября в Москве будет аномально теплым. По его словам, в центре европейской части России температурный режим будет на два градуса выше нормы. Ожидается, что на неделе (до субботы включительно) воздух прогреется до 19–23 градусов.

Теги: Москва, погода, жара, синоптики, новости
Материалы по теме
Синоптики пообещали теплое 1 сентября без дождей в Москве и Подмосковье
Общество
Синоптики предупредили о сильной жаре в Сочи
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter