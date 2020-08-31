Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последний день лета

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Жара до 30 градусов ожидается в Москве 31 августа, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, плюс 28–30 градусов в столице, до 31 по области. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст., немного ниже нормы», — сказал Синенков.

По его словам, жаркая погода в столице обусловливается циклоном, центр которого располагается над Балтикой. «В наши широты ненадолго заглянет воздух, который сформировался над Средиземноморьем», — добавил синоптик.

При этом он отметил, что уже завтра температура воздуха понизится до 20–22 градусов.