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Омбудсмен сообщила о судьбе прожившей пять лет в частной клинике девочки

Ольга Ярославская
Ольга Ярославская (Фото: duma.mos.ru)

Девочка, прожившая с рождения пять лет в московском перинатальном центре «Мать и дитя», счастлива в новой семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в интервью «РИА Новости».

«Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — отметила омбудсмен.

О ребенке, проживающем с рождения в частной клинике, впервые сообщило в ноябре прошлого года издание Meduza. Мать девочки Татьяна Максимова говорила, что ее дочь тяжело больна, в частности, утверждала, что у нее «отсутствует ствол головного мозга». При этом врачи говорили, что девочка здорова.

Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью
Общество
Перинатальный медицинский центр &laquo;Мать и дитя&raquo;

В марте прошлого года клиника в одностороннем порядке прекратила договор с родителями ребенка и через суд потребовала, чтобы они забрали дочь. Суд согласился с требованиями перинатального центра, однако родители так и не взяли дочь домой.

В феврале этого года Пресненский суд постановил, что дочь Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина должна быть передана под опеку органов социальной защиты, а также взыскал с родителей алименты в ее пользу в размере четверти их ежемесячного заработка. Максимова и Зинкин обжаловали это решение, однако Мосгорсуд отклонил их апелляции.

Позже уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что для девочки нашли новую семью. В конце мая Ярославская заявила, что ребенка забрали из перинатального центра. 

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Теги: омбудсмен, ребенок
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