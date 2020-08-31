Омбудсмен сообщила о судьбе прожившей пять лет в частной клинике девочки

Ольга Ярославская (Фото: duma.mos.ru)

Девочка, прожившая с рождения пять лет в московском перинатальном центре «Мать и дитя», счастлива в новой семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в интервью «РИА Новости».

«Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — отметила омбудсмен.

О ребенке, проживающем с рождения в частной клинике, впервые сообщило в ноябре прошлого года издание Meduza. Мать девочки Татьяна Максимова говорила, что ее дочь тяжело больна, в частности, утверждала, что у нее «отсутствует ствол головного мозга». При этом врачи говорили, что девочка здорова.

В марте прошлого года клиника в одностороннем порядке прекратила договор с родителями ребенка и через суд потребовала, чтобы они забрали дочь. Суд согласился с требованиями перинатального центра, однако родители так и не взяли дочь домой.