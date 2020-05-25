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Прожившую пять лет в перинатальном центре девочку забрали из больницы

Уполномоченный по правам ребенка утверждает, что с девочкой все хорошо. При этом не указывается, кто именно ее забрал
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Из перинатального центра «Мать и дитя» забрали девочку, которая прожила там пять лет с рождения. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она не стала рассказывать, где именно сейчас находится ребенок, сославшись на «определенные этические моменты». «У нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — добавила Ярославская.

В начале апреля уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова рассказала РБК, что для девочки была подобрана замещающая семья, однако все необходимые документы планировалось оформить после ограничений, связанных с карантином.

В свою очередь, адвокат родителей пятилетней девочки Ольга Лукманова утверждала, что ничего не знала о подготовке передачи ребенка в приемную семью.

Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью
Общество
Перинатальный медицинский центр &laquo;Мать и дитя&raquo;

Впервые о проживающей в частной клинике девочке сообщило в ноябре прошлого года издание Meduza. Мать ребенка Татьяна Максимова заявляла, что ее дочь тяжело больна, в том числе у нее «отсутствует ствол головного мозга». До марта 2020 года девочка оставалась под наблюдением врачей, за что ее родители платили около 1 млн руб. в месяц. Однако затем клиника прекратила договор с родителями в одностороннем порядке и через суд потребовала, чтобы родители забрали ребенка. Несмотря на принятое решение, они этого не сделали.

В феврале этого года Пресненский суд постановил, что девочка должна быть передана под опеку органов соцзащиты, а также взыскал с родителей алименты в ее пользу в размере четверти их ежемесячного заработка. Родители обжаловали это решение, однако Мосгорсуд апелляцию отклонил.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Перинатальный центр
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