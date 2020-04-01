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Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью

Ребенку, который все пять лет своей жизни провел в частной клинике, подобрали новую семью
Перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Для пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя», нашли новую семью. Об этом РБК рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. Любящее сердце рядом — лучшее лекарство для каждого ребенка, особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребенок, который всю свою жизнь провел взаперти», — сказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится «свой дом», а профильные специалисты постараются сделать так, чтобы новый этап в ее жизни начался максимально комфортно.

Мосгорсуд утвердил ограничение прав родителей живущей в больнице девочки
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Ранее, 31 марта, Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в правах родителей девочки. В феврале Пресненский суд постановил, что дочь Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина должна быть передана под опеку органов соцзащиты, а также взыскал с родителей алименты в ее пользу в размере четверти их ежемесячного заработка. Максимова и Зинкин обжаловали это решение, Мосгорсуд таким образом отклонил их апелляции.

Впервые о проживающей в частной клинике девочке сообщило в ноябре издание Meduza. Татьяна Максимова заявляла, что ее дочь тяжело больна, в том числе у нее «отсутствует ствол головного мозга». Однако врачи не согласны с оценками матери. Тем не менее до марта 2020 года девочка оставалась под наблюдением врачей, за что ее родители платили около 1 млн руб. в месяц. В марте прошлого года клиника прекратила договор с родителями в одностороннем порядке и через суд потребовала, чтобы родители забрали ребенка. Суд согласился с требованиями перинатального центра, однако Максимова и Зинкин дочь так и не забрали.

Авторы: Владислав Гордеев, Алена Прохоренко
Теги: суд, больница, семья
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