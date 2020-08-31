В Черногории автомобиль въехал в группу сторонников оппозиции

В Черногории в городе Никшич машина въехала в группу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах в парламент страны. Об этом сообщает ежедневная черногорская газета Vijesti со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на кольцевой дороге около городского автовокзала. Несколько человек пострадали, один мужчина получил тяжелые травмы. Как передает издание, водитель находился за рулем машины марки BMW.

По информации газеты, после столкновения сторонники оппозиции напали на водителя, их разнимала полиция.

Ранее оппозиционные лидеры заявили, что в результате голосования блок президента Черногории Мило Джукановича не получил большинство в парламенте, что означает смену власти в государстве. «Режим совершенно точно пал», — сообщил лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Он выразил надежду, что смена власти пройдет мирно.