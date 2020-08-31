Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
В Черногории автомобиль въехал в группу сторонников оппозиции Общество, 04:20 Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах Политика, 03:37 Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков Политика, 03:26 Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова Общество, 03:08 Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США Общество, 02:19 Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его портретом Общество, 01:56 В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы около кафе Общество, 01:38 Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы Общество, 00:35 День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко Политика, 00:23 Лидер черногорской оппозиции заявил о смене власти в стране после выборов Политика, 00:07 Соболева и Фомина вызвали в сборную России по футболу Спорт, 00:04 Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19 Общество, 00:00 AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов Бизнес, 00:00 В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля Общество, 30 авг, 23:28
Общество ,  
0 

В Черногории автомобиль въехал в группу сторонников оппозиции

В Черногории в городе Никшич машина въехала в группу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах в парламент страны. Об этом сообщает ежедневная черногорская газета Vijesti со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на кольцевой дороге около городского автовокзала. Несколько человек пострадали, один мужчина получил тяжелые травмы. Как передает издание, водитель находился за рулем машины марки BMW.

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Политика

По информации газеты, после столкновения сторонники оппозиции напали на водителя, их разнимала полиция.

Ранее оппозиционные лидеры заявили, что в результате голосования блок президента Черногории Мило Джукановича не получил большинство в парламенте, что означает смену власти в государстве. «Режим совершенно точно пал», — сообщил лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Он выразил надежду, что смена власти пройдет мирно.

В то же время сам Джуканович отказался признавать поражение своей коалиции, отметив, что борьба за большинство мест в парламенте еще не завершена. «У нас есть 40 мандатов с партнерами по коалиции (из 81)», — сказал президент, отметив, что уже были подсчитаны более 90% голосов.

Теги: Черногория, оппозиция, ДТП
Материалы по теме
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Политика
Лидер черногорской оппозиции заявил о смене власти в стране после выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter