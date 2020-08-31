Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича согласно предварительным результатам парламентских выборов остается самой сильной партией в стране. Об этом заявил Джуканович, передает сербская газета «Вечерние новости».

«ДПС получила на выборах около 145 тысяч голосов и 30 мандатов. Такой результат означает, что ДПС — самая сильная партия в Черногории», — указал политик, уточнив, что были обработаны более 90% голосов. Президент отметил, что борьба за большинство мест в 81-местном парламенте еще продолжается.

«У нас есть 40 мандатов с партнерами по коалиции», — пояснил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич выразил уверенность в том, что режим Джукановича «падет» после подведения итогов голосования. Он заявил, что готов образовать союз с оппозиционными коалициями «Мир — наша нация» и «Черное на белое», чтобы создать в Черногории «экспертное правительство». Кривокапич также предположил, что после выборов реакция народа будет такой, что «господин Джуканович, возможно, подаст в отставку».