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Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве по выходным

Столичный дептранс объявил, что все выделенные полосы для общественного транспорта будут работать и по выходным. Сейчас часть выделенок работает только по будням, а часть — постоянно, что иногда запутывает водителей
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Все выделенные полосы в Москве будут работать каждый день, в том числе на выходных. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил», — говорится в сообщении дептранса.

В ведомстве указали, что проезд по этим полосам будет разрешен только для городского общественного транспорта, такси, автомобилей коммунальных служб, велосипедов и машин экстренных служб — пожарных, полиции и скорой помощи.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости


Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек. Также единый режим работы выделенных полос поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов, отметили в дептрансе.

Сейчас в Москве часть выделенных полос работает только по будням, а часть — постоянно. За выезд на выделенку водителям грозит штраф в размере 3 тыс. руб.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что выделенные полосы для автобусов могут появиться на Садовом кольце. Для этого нужно, чтобы местные жители дали свое согласие. Он также назвал создание выделенных полос в этом месте сложным вопросом, который «не требует быстрых и необдуманных решений».

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Москва, департамент транспорта, выделенные полосы
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