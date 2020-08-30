Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве по выходным

Столичный дептранс объявил, что все выделенные полосы для общественного транспорта будут работать и по выходным. Сейчас часть выделенок работает только по будням, а часть — постоянно, что иногда запутывает водителей

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Все выделенные полосы в Москве будут работать каждый день, в том числе на выходных. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил», — говорится в сообщении дептранса.

В ведомстве указали, что проезд по этим полосам будет разрешен только для городского общественного транспорта, такси, автомобилей коммунальных служб, велосипедов и машин экстренных служб — пожарных, полиции и скорой помощи.

Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек. Также единый режим работы выделенных полос поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов, отметили в дептрансе.

Сейчас в Москве часть выделенных полос работает только по будням, а часть — постоянно. За выезд на выделенку водителям грозит штраф в размере 3 тыс. руб.