Общество , 30 авг, 16:50
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Синоптики предупредили о сильной жаре в Сочи
Синоптики предупреждают о сильной жаре в Сочи днем и вечером 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Температура воздуха местами достигнет +36...+37 °С», — говорится в сообщении. Власти города призывают жителей и гостей принять все необходимые меры предосторожности.
Ранее синоптики говорили о температуре выше нормы в Москве. По их словам, температура в столице в последние дни лета может достигнуть 25–30 градусов.
Также в Гидромедцентре рассказали об аномально теплом начале сентября в европейской части страны. Ожидаемый температурный фон составляет 19–23 градуса. На юге температура может подняться до 31 градуса.