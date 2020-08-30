Синоптики предупредили о сильной жаре в Сочи

Фото: Артур Лебедев / AP

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Сочи днем и вечером 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Температура воздуха местами достигнет +36...+37 °С», — говорится в сообщении. Власти города призывают жителей и гостей принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее синоптики говорили о температуре выше нормы в Москве. По их словам, температура в столице в последние дни лета может достигнуть 25–30 градусов.

Также в Гидромедцентре рассказали об аномально теплом начале сентября в европейской части страны. Ожидаемый температурный фон составляет 19–23 градуса. На юге температура может подняться до 31 градуса.