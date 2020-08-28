Вильфанд пообещал температуру выше нормы в последний день лета в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве в последний день лета будет аномальная жара, а затем во вторник, 1 сентября, наступит резкое похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник она уже будет 25–30 градусов. Очень высокая температура, превышающая норму примерно на шесть градусов», — сообщил метеоролог.

Затем, по словам Вильфанда, начнется заметное похолодание, температура может опуститься до 20–25 градусов тепла. «Осадков существенных в этот день не прогнозируется. Примерно такой же температурный фон и погодные условия будут в среду», — добавил он.

Вильфанд ранее сообщал об аномально теплом конце лета почти на всей территории России. По его словам, практически на всей территории страны прогнозируется температурный фон выше нормы на 2–8 градусов.