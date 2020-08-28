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Вильфанд пообещал температуру выше нормы в последний день лета в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве в последний день лета будет аномальная жара, а затем во вторник, 1 сентября, наступит резкое похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник она уже будет 25–30 градусов. Очень высокая температура, превышающая норму примерно на шесть градусов», — сообщил метеоролог.

Затем, по словам Вильфанда, начнется заметное похолодание, температура может опуститься до 20–25 градусов тепла. «Осадков существенных в этот день не прогнозируется. Примерно такой же температурный фон и погодные условия будут в среду», — добавил он.

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Вильфанд ранее сообщал об аномально теплом конце лета почти на всей территории России. По его словам, практически на всей территории страны прогнозируется температурный фон выше нормы на 2–8 градусов.

Теги: Гидрометцентр России, погода, Роман Вильфанд, 1 сентября, Москва
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