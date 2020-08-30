Трамп оценил стоимость собственного автографа

Дональд Трамп (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $10 тыс. Об этом, как передает издание Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященного ликвидации последствий урагана «Лаура».

«На, держи. Продашь вечером на eBay, получишь десять тысяч», — сказал Трамп, передавая записку со своим автографом одному из участников круглого стола. Ранее Трамп заявил, что видел кроссовки на eBay со своим автографом, которые стоили $5 тыс.

Из-за урагана «Лаура» в штатах Техас и Луизиана погибли 14 человек. Пять человек погибли из-за упавших деревьев, один житель утонул. Еще восемь человек умерли в результате отравления угарным газом.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал этот ураган самым мощным из затрагивавших регион, однако уточнил, что последствия «Лауры» оказались менее катастрофичны, чем ожидалось.