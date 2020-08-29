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В США от урагана «Лаура» погибли 14 человек

В США в штатах Луизиана и Техас погибли 14 человек от урагана «Лаура». Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Агентство пишет, что пять человек погибли из-за упавших деревьев, один житель утонул. Еще восемь человек умерли в результате отравления угарным газом из-за использования электрических генераторов в своих домах.

По данным «РИА Новостей», в Гаити жертвами урагана «Лаура» стал 31 человек. Раненых оказалось восемь и еще восемь числятся пропавшими без вести.

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Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что это самый мощный ураган из затрагивавших регион. При этом, он уточнил, что последствия «Лауры» оказались менее катастрофичны, чем ожидалось.

Департамента здравоохранения штата Луизиана отметил, что из-за непогоды начались перебои с подачей водопроводной воды в жилые дома штата. Было зарегистрировано 67 подобных случаев. Это коснулось 220 тыс. жителей.

Теги: Гаити, США, ураган
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