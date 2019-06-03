Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,26 -0,18 EUR Бирж. 73,11 +0,07 Brent 62,26 -3,74% USD Нал. 65,73 64,88 EUR Нал. 73,56 72,64 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1204 +0,0037 BTC/USD Бирж. 8 472,90 -267,11 IMOEX 2 722,26 +2,14% RTSI 1 314,17 +2,10% DJIA 24 757,00 -0,23% Nasdaq 7 381,21 -0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+16,46%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,46%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 13:50
Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом» Политика, 17:11 Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию. Фоторепортаж Политика, 17:09  Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога Общество, 17:07 Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству Политика, 17:07 Глава Huawei проведет переговоры о локализации производства в России Технологии и медиа, 17:00 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 16:59 CNN узнал о попытках Мэй помешать встрече Трампа со сторонниками Brexit Политика, 16:56 Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Общество, 16:55 Жена Павла Мамаева пройдет проверку на наркотики на детекторе лжи Спорт, 16:54 Совладелец «Кофемании» Игорь Журавлев: «Мы не про «осваивать» Pro, 16:50 Самолет AirBaltic вернулся в Ригу после взлета из-за технических проблем Общество, 16:42 Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях Общество, 16:41 В РАН отреагировали на обнаружение лингвистами нового союза Общество, 16:35 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 16:30
Дело Улюкаева ,  
0 
Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога

Осужденный за взятку бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев должен государству 115,8 тыс. руб. за неуплату транспортного налога, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что обратились в суд с иском на бывшего министра о взыскании сборов, а 22 мая на экс-чиновника было открыто административное дело. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что ей об этом ничего неизвестно. «Я не могу пояснить, я не в курсе», — сказал она.

«В настоящее время исполнительное производство о взыскании задолженности по транспортному налогу на принудительном исполнении отсутствует», — сообщили РБК в ФССП.

Общество
Суд снял арест с имущества Улюкаева после выплаты 130 млн руб. штрафа

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Экс-глава Минэкономразвития был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев заявлял о невиновности. В апреле 2018 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в августе отклонил кассационную жалобу адвокатов бывшего министра.

Теги: Алексей Улюкаев, судебные приставы, новости РБК
Материалы по теме
Во ФСИН опровергли информацию о разводе Улюкаева
Общество
Адвокат сообщила о литературной деятельности Улюкаева в колонии
Общество
В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter