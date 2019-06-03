Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога

Осужденный за взятку бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев должен государству 115,8 тыс. руб. за неуплату транспортного налога, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что обратились в суд с иском на бывшего министра о взыскании сборов, а 22 мая на экс-чиновника было открыто административное дело. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что ей об этом ничего неизвестно. «Я не могу пояснить, я не в курсе», — сказал она.

«В настоящее время исполнительное производство о взыскании задолженности по транспортному налогу на принудительном исполнении отсутствует», — сообщили РБК в ФССП.

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Экс-глава Минэкономразвития был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев заявлял о невиновности. В апреле 2018 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в августе отклонил кассационную жалобу адвокатов бывшего министра.