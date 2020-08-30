Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

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Пользователи мессенджера Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, жалуются на сбои в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector, специализирующегося на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Как свидетельствует информация портала, проблемы с функционированием у Telegram начались около 12:45 мск. Чаще всего на неполадки в работе Telegram жалуются пользователи из России, Сингапура, Германии, Франции, Турции, Бельгии, Италии и Испании. Они отмечают проблемы, связанные с невозможностью подключения к мессенджеру (92%) и проблемы с отправкой сообщений (7%).

Последний раз массовый сбой в работе мессенджера Downdetector регистрировал 6 июня. Тогда пользователи также в основном не могли войти в приложение.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».