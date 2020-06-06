В работе Telegram произошел глобальный сбой

Сервис Downdetector сообщает о жалобах десятков тысяч пользователей в России и Европе. Большинство из них не могут подключиться к мессенджеру

Фото: Никита Попов / РБК

В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по московскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера. Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.

На неполадки у мессенджера пользователи также жалуются пользователи Twitter.