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В работе Telegram произошел глобальный сбой

Сервис Downdetector сообщает о жалобах десятков тысяч пользователей в России и Европе. Большинство из них не могут подключиться к мессенджеру
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по московскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера. Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.

На неполадки у мессенджера пользователи также жалуются пользователи Twitter.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в России, странах СНГ и Западной Европы.

С апреля 2018 года Telegram заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы. Оно было принято по ходатайству Роскомнадзора после того, как руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В июне создатель Telegram Павел Дуров заявил, что разблокировка мессенджера в стране положительно скажется на ее нацбезопасаности и инновационном развитии.

По данным Дурова аудитория Telegram в России достигла 30 млн человек. Во всем мире им пользуются больше 400 млн человек.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Telegram, сбой
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