Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Башар Асад (Фото: Sana Sana / Reuters)

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства арабской республики. Об этом сообщает канцелярия президента в Facebook.

Cогласно документу правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус. С 11 июня он исполнял обязанности главы кабинета министров после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.

Сохранили свои посты вице-премьер и министр обороны Али Айюб, вице-премьер и глава министерства иностранных дел республики Валид Муаллем, а также руководитель министерства внутренних дел Мухаммед Рахмон.

Сменился в новом правительстве министр финансов Сирии, им стал Кенан Яги. Министром сельского хозяйства назначен Мухаммед Катнан, а пост министра нефти и минеральных ресурсов занял Бассам Туоме. Также новый министр был назначен в сфере промышленности страны, им стал Зияд Саббаг.