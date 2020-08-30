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Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Башар Асад
Башар Асад (Фото: Sana Sana / Reuters)

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства арабской республики. Об этом сообщает канцелярия президента в Facebook.

Cогласно документу правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус. С 11 июня он исполнял обязанности главы кабинета министров после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.

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Сохранили свои посты вице-премьер и министр обороны Али Айюб, вице-премьер и глава министерства иностранных дел республики Валид Муаллем, а также руководитель министерства внутренних дел Мухаммед Рахмон.

Сменился в новом правительстве министр финансов Сирии, им стал Кенан Яги. Министром сельского хозяйства назначен Мухаммед Катнан, а пост министра нефти и минеральных ресурсов занял Бассам Туоме. Также новый министр был назначен в сфере промышленности страны, им стал Зияд Саббаг.

Всего в состав правительства Сирии вошли 29 министров, из них — две женщины, Они руководят министерствами культуры и социальных дел и труда.

19 июля в Сирии прошли выборы в парламент. На них одержала победу коалиция «Национальный прогрессивный фронт», возглавляемая партией действующего президента «Баас». По итогам выборов ей досталось 177 из 250 мест в парламенте.

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Теги: Башар Асад, Сирия, сирийский кризис
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