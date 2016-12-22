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Башар Асад сменил сразу девятерых министров
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Башар Асад сменил сразу девятерых министров
Политика, 17:48
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Башар Асад сменил сразу девятерых министров
Изменения коснулись МВД, министерств промышленности и жилищного строительства. Помимо этого, Асад учредил в Сирии Национальное агентство по примирению
Башар Асад (Фото: Sana / Reuters)

Президент Сирии Башар Асад подписал указ, предусматривающий серьезные кадровые перестановки в кабинете министров страны. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Согласно документу своих постов в правительстве лишились министр водных ресурсов (им вместо Набиля Аль-Хасана стал Хусейн Арнус, прежде он, отмечает SANA, работал главой Министерства общественных работ и жилищного строительства Сирии). Место Арнуса в кабмине в свою очередь занял Сухейль Мухаммед Абдель Латиф.

Министром внутренних дел Сирии Асад назначил бригадного генерала Мухаммеда Халеда Рахмона. Он сменил Мухаммада Ибрагима аш-Шаара, который занимал должность главы ведомства с 2011 года (в том же году в Сирии начались активные антиправительственные выступления, их силовики жестко подавляли; из-за этого ЕС ввел в отношении аш-Шаара санкции).

Также изменения коснулись сирийского Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей. Главой ведомства вместо Абдаллы аль-Кораби стал Атеф Наддаф (до этого он занимал должность министра высшего образования Арабской Республики). Прежний пост Наддафа в правительстве занял Бассам Башир Ибрагим. Министерство образования, в свою очередь, возглавил Имуд Муваффак аль-Азаб.

Министром туризма вместо Бишра Рияда Языджи был назначен Мухаммед Рами Радван-Мартини (с декабря 2001 года по сентябрь 2003 года возглавлял сирийское Министерство ирригации).

Министром коммуникаций и технологий тем временем стал Айяд Мухаммед аль-Хатыб (ранее эту должность занимал Али Ас-Сагыр), министром промышленности сирийский президент назначил Мухаммеда Муина Зина аль-Абидина Джезбу (на этом посту он сменил Ахмада Аль-Хама).

Помимо этого, Асад учредил в Сирии Национальное агентство по примирению. Его главой, согласно документу, стал Али Хайдар, в правительстве он прежде занимал должность государственного министра по вопросам национального примирения​.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , Правительство
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